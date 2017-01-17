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酒駕拒酒測還扯警 立委前助理遭限制住居

2017-01-17  22:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕立委高志鵬前助理張志維昨晚9時許載送高的現任王姓助理、及立委葉宜津辦公室陳姓幹部返家，在新北市三重區力行路遭警方盤查，警方發現張男滿身酒氣，但張男卻拒絕出示證件，也不願接受酒測，雙方爆發拉扯衝突，最後警方依妨害公務現行犯將其上銬壓制，經查酒測值為0.15，並未超標，張男今移送新北地檢署複訊，檢方依妨害公務罪嫌訊後諭令他限制住居。

警方表示，當時張男酒駕雖未肇事，但其拒絕出示證件也不願做酒測，警員依照警察職權行使法欲將他帶回調查，沒想到對方反抗爆發拉扯，警員才依妨害公務罪將他上銬壓制，卻讓在場的陳姓、王姓友人非常不滿，事後跟著張男一起到派出所。

據悉，陳男質疑警方執法過當，不斷地跟警方抱怨，過程中數度在警所內咆哮，鬧了將近2小時，經其他友人勸說，陳男與王男才願離去，張男最後願意配合酒測，經查酒測值為0.15，並未超標，但其拉扯警員的行徑已觸法，警方訊後仍依妨害公務罪嫌將他移送法辦並依法開罰。

立委葉宜津則表示，一再告誡助理不可以做出任何違法的事情，當然也包括不可以酒駕，所以一切行為自行負責，一切依法辦理絕不護短。此次雖非助理本人酒駕，但其行為仍有不當，除向社會大眾道歉，並立即開除該名相關助理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒測示意圖。與新聞內文無關。（記者王捷翻攝）

    酒測示意圖。與新聞內文無關。（記者王捷翻攝）

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相關關鍵字： 妨害公務罪 立委助理 葉宜津 酒駕 高志鵬
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