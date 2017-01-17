酒駕拒酒測還扯警 立委前助理遭限制住居
2017-01-17 22:02
〔記者陳慰慈／新北報導〕立委高志鵬前助理張志維昨晚9時許載送高的現任王姓助理、及立委葉宜津辦公室陳姓幹部返家，在新北市三重區力行路遭警方盤查，警方發現張男滿身酒氣，但張男卻拒絕出示證件，也不願接受酒測，雙方爆發拉扯衝突，最後警方依妨害公務現行犯將其上銬壓制，經查酒測值為0.15，並未超標，張男今移送新北地檢署複訊，檢方依妨害公務罪嫌訊後諭令他限制住居。
警方表示，當時張男酒駕雖未肇事，但其拒絕出示證件也不願做酒測，警員依照警察職權行使法欲將他帶回調查，沒想到對方反抗爆發拉扯，警員才依妨害公務罪將他上銬壓制，卻讓在場的陳姓、王姓友人非常不滿，事後跟著張男一起到派出所。
據悉，陳男質疑警方執法過當，不斷地跟警方抱怨，過程中數度在警所內咆哮，鬧了將近2小時，經其他友人勸說，陳男與王男才願離去，張男最後願意配合酒測，經查酒測值為0.15，並未超標，但其拉扯警員的行徑已觸法，警方訊後仍依妨害公務罪嫌將他移送法辦並依法開罰。
立委葉宜津則表示，一再告誡助理不可以做出任何違法的事情，當然也包括不可以酒駕，所以一切行為自行負責，一切依法辦理絕不護短。此次雖非助理本人酒駕，但其行為仍有不當，除向社會大眾道歉，並立即開除該名相關助理。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 《返校》暴紅！藉此細看震驚全台的「三重香閨血案」
- 高通培養女性科技人才 台16女大生首度入選
- 北市告發Uber 8天開出3.3億罰鍰
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- 雪隧塞車難解？ 高公局：研議開放變換車道
- 清潔隊拒收甘蔗渣 斗六店家反彈
- CBA》懲處出爐 中國球評發文嗆野獸「收斂點」
- 《國際現場》李嘉誠豪砸55億美元 收購澳洲基建公司
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 《返校》一度登世界暢銷榜第7 鄉民：KMT丟臉到國外啦
- 高雄春藝開跑 草地河海就是大舞台
- 澳網》「我曾擊敗過他」壞小子霸氣回嗆費爸
- 花蓮Duncan大公仔車禍「骨折」 公所急修復
- 掏零錢助貧過好年 逾7千家扶童待援
- 自由廣場》我的雄中「灣生」同學
- 哈利帶星女友見凱特 卡蜜拉怒阻麻雀變王妃
- 中職》彭政閔還沒簽約 「大方向差不多了」
- 見痴漢集體性騷女歌迷 歌手立刻停唱解救
- 中國假新聞意圖滲透 綠委爆網傳「斬首元首」行動
- 投資人民幣存款 去年賠5.56％
- 自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 國民經濟調查 信心再下探
- 高志明︰給勞工加班彈性
- 農會理監事改選 9區競爭激烈
- 莎莎迎新春 曾國城逼婚
- 入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心
- 金管會核准元大銀與大眾銀合併案
- 一例一休引爭議 高志明：政府無動於衷嗎？
- 七星兩款菸週三調漲10元 每包售價破百
- 中職》前興農洋投麥克客座指導 對兩年輕投手印象深
- 連吃10多天燒烤 28歲男雙眼白內障險瞎
- 馬政府一路傾中 留爛攤難收拾
- 元宵小提燈 麻油雞、桶仔雞亮相
- 都更最後一哩路 林欽榮：最不得已一定強拆
- 外銷訂單拉尾盤 去年還是減1％
- 為南海牽制中國？ 日本將提供越南6艘巡邏艇
- 新莊中港、板橋社後公托啟用 開放登記
- T妹公開「男友」臉書 千人點開後嚇傻
- 蕭淑慎被爆已懷孕 男友1周前竟求前妻復合
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕拒酒測還扯警 立委前助理遭限制住居
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分