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讓新人踩古蹟拍照 攝影師前往文化局致歉

2017-01-17  22:45

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名胡姓婚紗攝影師，讓一對新人站上台南市定古蹟原日本勸業銀行台南支店（現為台灣土地銀行台南分行）拍攝婚紗照，引起軒然大波。今天下午胡姓攝影師及婚紗公司負責人親赴台南市文化局有形資產組致歉，並在臉書再次貼文向社會大眾致歉。

昨日下午，民眾發現，胡姓婚紗攝影師帶著一對新人，站上擁有80年歷史的台南市定古蹟原日本勸業銀行台南支店南向牆面窗櫺，隨即拍照上傳至臉書社團「台南諸事會社」，見到貼文到網友紛紛留言撻伐；胡姓攝影師及婚紗公司負責人見苗頭不對，趕緊上網向網友道歉，並承諾將前往文化局自首致歉。

今天下午，胡姓攝影師及負責人前往台南市文化局有形資產組致歉，而文化局人員則表示，上午已前往現場進行勘查，並未發現有明顯的破壞痕跡，更與2人商討如何維持古蹟又能讓古蹟呈現在作品中。

稍晚，婚紗公司在官方粉絲團上再度向社會大眾致歉，並表示「希望所有大台南市民用最嚴厲的方式監督我們」。

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  • 胡姓攝影師親至文化局致歉。（擷取自婚紗攝影公司粉絲團）

    胡姓攝影師親至文化局致歉。（擷取自婚紗攝影公司粉絲團）

  • 婚紗公司在臉書上再度致歉。（擷取自婚紗公司粉絲團）

    婚紗公司在臉書上再度致歉。（擷取自婚紗公司粉絲團）

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