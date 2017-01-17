3少女交情好 一樣的裝扮「相揪」當車手
2017-01-17 21:35
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投地檢署檢察官王元隆指揮草屯警方，破獲1團美少女車手團，3名少女是麻吉好友，依車手頭的指示，輪流到ATM領取詐騙到的款項，3人留一樣的頭髮、穿同款外套，1天內曾合領了100多萬元詐騙款，由於裝扮太像，3人看到提款照片一度還認錯人。
該車手集團是從去年清查的詐騙車手集團中的另一子團，郭姓男子是車手頭，上月才剛入伍當兵，而他旗下有王姓男子和黃、李、林姓3名美少女，每個車手都有10張提款卡，每張卡都有編號，車手頭會以電話通知以幾號提款卡去提領多少現金，最多曾1天領了100多萬元的詐騙到的款項，3少女日薪僅1000元。
3少女交情好，每次提領詐騙到的款項，裝扮均一模一樣，穿灰色花紋外套，黑色內搭褲，並把瀏海往後梳，昨晚被警方逮到後，她們一度認不出某些提款機前拍到照片是誰。而被帶回警分局後，其中1少女的父親接獲通知前來，得知女兒被利用去當詐騙車手，氣得出手要打女兒，並大罵「憨查某」。
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