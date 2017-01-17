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泰豐輪胎中壢廠大火 明天起股票暫停交易 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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泰豐輪胎燒6小時濃煙蔽天 依空污最高可罰百萬

泰豐輪胎大火濃煙蔽天，燒了6小時控制，依空污開罰最高100萬元。（記者李容萍翻攝）

2017-01-17  21:24

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區中華路二段的泰豐輪胎廠區，今天下午發生火警，現場冒出大量濃煙，佔地約3000坪的廠房陷入火海，別說好幾公里外的八德、桃園、平鎮等區民眾都看到濃煙竄天，就連遠在台北市內湖區也能望見有如龍捲風的煙塵；消防局於下午3時39分獲報，調派各式消防車、近100名消防隊員前往搶救，並完成鄰近100多戶居民的疏散，啟動緊急收容機制，火勢於晚上7時36分控制，現場火勢仍持續延燒，由消防人員全力漏夜灌救中。

火勢已獲控制 疏散百餘戶居民

消防局調查，泰豐輪胎廠區火苗從1樓鐵皮屋冒出，因廠房內堆置大量輪胎成品及半成品，經搶救人員查訪確認沒有人員受困，但廠房內堆放大量易燃物，火勢一發不可收拾，熊熊烈火，夾帶大量濃煙，鐵皮屋廠房全面燃燒、搶救不易，消防人員架設水線，四面防護和滅火。

由於廠區火勢持續延燒，傍晚差點延燒到鄰近的社區民宅，還好消防人員緊急佈水線防護並緊急疏散居民；因各式消防車密集穿梭火場灌救，一度造成中華路附近下班車潮壅塞。

有呼吸道疾病或過敏體質 避免外出

市府環保局針對泰豐輪胎火警燒毀大量的輪胎成品，因火災產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成空氣污染，緊急出動監測車前往現場監測，經測得現場揮發性有機物濃度檢測是0.79ppm，判讀數值不高，研判主要污染物是碳黑產生粒狀物的污染，後續將依違反空氣污染防制法告發，最高可處100萬罰款，如有造成民眾財產損失，市府將協助求償。

桃園市長鄭文燦晚上抵達泰豐輪胎，他指示環保局加強污染監測、儘速將相關可能污染的數據公布周知，另要求環保、警察、消防局成立聯合指揮中心，統調現場救災工作。另因火勢持續悶燒，可能不會在短時間內撲滅，呼籲有呼吸道疾病或過敏體質的老幼民眾儘量避免外出。

有關下風處住家是否安排暫時撤離及尋覓適當的安置點，另由社會局儘速安排。

相關影片請見：

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  • 泰豐輪胎大火燒了逾6小時。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎大火燒了逾6小時。（記者李容萍翻攝）

  • 泰豐輪胎大火，佔地約3000坪的廠房陷入火海。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎大火，佔地約3000坪的廠房陷入火海。（記者李容萍翻攝）

  • 泰豐輪胎大火濃煙蔽天。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎大火濃煙蔽天。（記者李容萍翻攝）

  • 泰豐輪胎大火濃煙直衝天際。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎大火濃煙直衝天際。（記者李容萍翻攝）

  • 泰豐輪胎大火濃煙直衝天際，遠望有如龍捲風。（記者李容萍翻攝）

    泰豐輪胎大火濃煙直衝天際，遠望有如龍捲風。（記者李容萍翻攝）

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