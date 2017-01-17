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同月同日生 被羞「欺侮同處女座」女賊汗顏

2017-01-17  20:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕60歲張姓女慣竊，今日上午在新北市溪州市場施展妙手空空之術，警方待她得手，當場來個人贓俱獲。尋回失物的朱男，得知張婦居然和她同月同日生，而且還同樣是單名，也不由得笑對張婦說「處女座不該偷處女座啦」。

北市刑大肅竊人員，是在北市雙連市場內盯上張婦，隨後一路跟監尾隨對方至新北市溪州市場，在一處人潮擁擠的山東大餅攤位前，張婦鎖定正在買餅的朱姓男子，便以推擠碰撞、衣服遮掩視線的手法，徒手行竊對方褲子內的皮包。

警方將張婦逮捕時，朱男早已離開市場，市刑大人員最後根據皮包內證件，今日下午找到對方住處，朱男才驚覺被竊，由警方陪同到市刑大隊部製作筆錄。

警方偵辦中，員警意外發現竊嫌與被害人為同月同日生及又同為單名，竊嫌與被害人也非常驚訝後，並表示「處女座不應該偷處女座啦」，張婦只好乾笑賠罪。警訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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  • 張姓女慣竊今日行竊失風被捕。（記者劉慶侯翻攝）

    張姓女慣竊今日行竊失風被捕。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 偷竊 單名 女賊 汗顏 竊盜 處女座
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