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3個月內擋下百萬 警獲「阻詐達人」美譽

2017-01-17  23:47

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警分局北大派出所員警王廷方，靠著對詐欺案件的靈敏嗅覺，3個月來主動出擊擋下兩起詐騙案，保住被詐人超過百萬血汗錢，不但屢次獲得民眾由衷感謝，更在同事及長官眼中獲得「阻詐達人」美譽。

去年10月底，王員獲報65歲楊姓婦人於轄內銀行申貸100萬元，他趕抵現場得知楊婦突然接獲自稱「國小同學」的詐騙來電，能夠轉介車況良好、里程數少的二手車，雙方相約板橋火車站付頭款並洽談細節。

王員不斷勸說購買轎車的注意事項，並要楊婦回憶是否真有這位「國小同學」，提醒相關手法極有可能就是詐騙，眼見約定時間將至，王員與所長謝宜峯乾脆陪同楊婦前往板橋赴約，「國小同學」現身見楊婦有人陪同，不敢收款便匆匆離去，隨後電話不通避不見面，楊婦始察覺其中有異。

本月中，王員與副所長劉銘輝巡邏行經轄內超商，見21歲張姓男大生在ATM前神色慌張，懷疑他是詐騙車手，主動上前了解才得知張男接獲自稱網路書店客服來電，對方表示網路系統誤訂了24本書，要他用ATM取消訂單紀錄，王員當場告知張男遇上詐騙集團，在他操作ATM時即時中止程序，保住男大生1萬多元。

問起王員如何察覺民眾受騙，他謙虛表示一切都憑「細心觀察」與「熱心服務」，巡邏時他經常留意身旁人士是否有異常表情及行為，一但察覺不對勁就花點時間主動上前了解，感謝所內幹部及同事互助互信，為了民眾財產安全他會持續努力。

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  • 王員巡邏發現張男在ATM前神情有異。（記者余衡翻攝）

    王員巡邏發現張男在ATM前神情有異。（記者余衡翻攝）

  • 張男（中）至派出所感謝員警王廷方（左）及副所長劉銘輝（右）。（記者余衡翻攝）

    張男（中）至派出所感謝員警王廷方（左）及副所長劉銘輝（右）。（記者余衡翻攝）

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相關關鍵字： 員警 美譽 詐騙 阻詐達人
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