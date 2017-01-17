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傳韓媒痛批台灣治安差？網友疑：有人操縱仇韓

2017-01-17  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕韓國遊客遭到台灣計程車司機迷昏、性侵事件發生後，台灣部分媒體報導強調韓國媒體痛批台灣治安不佳，甚至呼籲「別去台灣」，但有網友質疑相關報導有誤，疑似有人操縱仇韓情緒。

日前發生詹姓計程車司機性侵韓國女大生遊客案，有國內媒體大幅報導，稱韓國媒體痛批台灣治安不佳，甚至有韓國網友留言表示「別去台灣了，台灣人不喜歡韓國的人。」

不過有ptt網友查閱韓國媒體後發現，包括《韓聯社》、《東亞日報》等主流媒體，都沒有批評台灣治安不佳，而是報導「台灣以治安良好聞名，因此發生案件令人震驚」；相關的網路留言也大多指出「很多韓國人到台灣玩，因為很近治安又好」、「大部分的台灣人都親切又善良」、「不會因此對台灣人或台灣觀光看得很負面」，只有一則確實提到「不要去台灣」。

網友質疑，部分國內媒體忽略多數報導與主流意見，而選擇韓國極少數人的偏見大肆報導，是要「刻意操縱仇韓風向」，呼籲台灣人對部分媒體反韓、仇韓的資訊要審慎判斷。

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  • 檢警17日借提涉嫌下藥性侵韓女的計程車司機詹侑儒（中），前往搜索其住處，傍晚還押北所。（記者廖振輝攝）

    檢警17日借提涉嫌下藥性侵韓女的計程車司機詹侑儒（中），前往搜索其住處，傍晚還押北所。（記者廖振輝攝）

  • 網友查閱韓國媒體後發現，包括《韓聯社》、《東亞日報》等主流媒體，都沒有批評台灣治安不佳，而是報導「台灣以治安良好聞名，因此發生案件令人震驚」。（翻攝自ptt）

    網友查閱韓國媒體後發現，包括《韓聯社》、《東亞日報》等主流媒體，都沒有批評台灣治安不佳，而是報導「台灣以治安良好聞名，因此發生案件令人震驚」。（翻攝自ptt）

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