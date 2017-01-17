傳韓媒痛批台灣治安差？網友疑：有人操縱仇韓
2017-01-17 21:39
〔即時新聞／綜合報導〕韓國遊客遭到台灣計程車司機迷昏、性侵事件發生後，台灣部分媒體報導強調韓國媒體痛批台灣治安不佳，甚至呼籲「別去台灣」，但有網友質疑相關報導有誤，疑似有人操縱仇韓情緒。
日前發生詹姓計程車司機性侵韓國女大生遊客案，有國內媒體大幅報導，稱韓國媒體痛批台灣治安不佳，甚至有韓國網友留言表示「別去台灣了，台灣人不喜歡韓國的人。」
不過有ptt網友查閱韓國媒體後發現，包括《韓聯社》、《東亞日報》等主流媒體，都沒有批評台灣治安不佳，而是報導「台灣以治安良好聞名，因此發生案件令人震驚」；相關的網路留言也大多指出「很多韓國人到台灣玩，因為很近治安又好」、「大部分的台灣人都親切又善良」、「不會因此對台灣人或台灣觀光看得很負面」，只有一則確實提到「不要去台灣」。
網友質疑，部分國內媒體忽略多數報導與主流意見，而選擇韓國極少數人的偏見大肆報導，是要「刻意操縱仇韓風向」，呼籲台灣人對部分媒體反韓、仇韓的資訊要審慎判斷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 《返校》暴紅！藉此細看震驚全台的「三重香閨血案」
- 冷眼集》不准選邊 還是不准選另一邊？
- 他示範一秒叫醒熟睡豬 讓網友超羨慕！
- 圖書定價銷售制時機 研究：視景氣決定
- 暫停外運焚燒 東市垃圾危機陪過年
- 嘉義慶和軒傳承危機 年輕學子入注新氣象
- 今年才過16天 國內已爆6起禽流感案例
- 捷克體育館比賽中垮掉 畫面全被監視器拍下
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 《返校》一度登世界暢銷榜第7 鄉民：KMT丟臉到國外啦
- 公然挑戰公權力？ 車牌竟寫「無車牌請攔我」
- NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐
- 投信台股基金2016年底僅1768億 年減14％
- 亞洲首家獲ISQM認證的養老機構在台中
- 自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 妄想長生不老？ 醫生推出「吸血鬼回春術」
- 轉骨期只吃水果餐 國二男長胖不長高
- 華碩施崇棠化身披頭四 旺年會自彈自唱
- 新莊好市多人氣夯 市府稽查嚴把關
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- NBA》最強新人！恩比德數據比肩56年前「張大帥」
- 南橫勤和復興段歷經8年抗戰 4月可望提前完工
- 玄彬武打戲親自上陣 吐怨言想叫導演「你來！」
- 〈失戀情傷〉我的愛情 遺落在沙洲
- 再挑戰一日雙塔？ 柯文哲：我鳴槍就好
- NBA》勇士教頭暗諷假摔 詹皇談衝撞：我可是美式足球員
- 硬脫歐引爆恐慌潮 英鎊慘跌
- 國民黨這個提案 綠委大酸「天才」、不倫不類
- 20年不中斷 獨老聚餐樂開懷
- 遭勒索誣告性侵 朴有天官司逆轉勝
- 亞崴上半年獲利倍增
- 一銀馬尼拉分行開業酒會 菲央行總裁親臨
- 被閨密干政案拖累 南韓執政黨將再改黨名
- 忘年之交 30歲暖男照顧75歲失智獨老
- 威剛去年每股稅前獲利7.5元
- 詹啟賢一句話 王丹：揭示中共對台滲透之深
- 交部質疑軌道建設 林佳龍轟：從台北看天下
- 嘴唇乾裂發炎 越舔越嚴重
- 無名氏又來了！今年再捐新北市2000萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳韓媒痛批台灣治安差？網友疑：有人操縱仇韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分