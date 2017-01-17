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因應小黃運將性侵韓遊客案 宜縣警方加強執法

2017-01-17  21:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］ 宜蘭縣政府警察局鑑於日前臺北市發生計程車司機性侵韓籍女性乘客案，今日開始要求為各分局及交通、保安隊連續3日展開計程車專案大執法，針對縣內火車站、轉運站、風景區及計程車招呼站等加強營業計程車及白牌營業車攔檢、稽查，維護乘客安全。

由於日前台北市士林區發生韓籍旅客遭計程車司機性侵案，警方表示，乘車搭車時，應查看車內有無執業登記證、相片是否與駕駛相符，另外，如後車窗玻璃無標識車號、車窗玻璃黏貼不透明反光貼紙避免搭乘，乘客稱時也需注意錢財不露白，若發現可疑人物或乘車遭騷擾，記住駕駛特徵、車號，立即報警。

警方指出，民眾也可下載「警政服務App」，遇有突發事故時，直接按下「視訊報案」，警方即可透過定位功能即時處置。

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  • 因應計程車司機性侵韓籍遊客案，宜縣警方加強執法。（記者林敬倫翻攝）

    因應計程車司機性侵韓籍遊客案，宜縣警方加強執法。（記者林敬倫翻攝）

  • 宜縣警方展開計程車專案大執法。（記者林敬倫翻攝）

    宜縣警方展開計程車專案大執法。（記者林敬倫翻攝）

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