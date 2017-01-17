拒付500元還拖行女方成傷 惡男要賠45000元

2017-01-17 23:26

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓男子約女美容師網友外出做臉，吳男問了幾家飯店休息價格後臨時變卦、不做臉，要美容師下車，女方要求吳付500元當補償才能走，吳竟拒付500元，還把女網友拉下車拖行，致女方身上多處傷勢，美容師憤而提告求償，台南地院判吳男要賠45000多元。

判決指出，105年4月間，吳男在網路「愛情公寓」聊天室認識從事美容做臉的蔡姓女網友，同年5月23日，吳男約蔡女幫他做臉，兩人談妥做臉價4000元，當天下午，吳開車到市區一家飯店停車場搭載女方。

接著，吳男載女美容師到市區多家商務飯店詢問休息的價格，後來吳突然改變心意、表示不願做臉，對美容師說「他要上班，要先離開，請對方下車」。蔡女不滿已約好做臉、卻臨時變卦，要求吳男付500元當作補償費。

吳男不願支付500元，與蔡女爆發口角，吳開車到永康區大橋國中後方人行道上，強行拉蔡女下車、還在路面上拖行，致女方身上肢體多處傷害、腳部疑有骨折。

蔡女不甘受辱、提告並求償，一審已依傷害罪判吳男拘役55天。吳男告訴法官，自己目前沒有工作，無法賠償，蔡女提出的醫藥費、薪資單據可信度令人質疑。民事部分，法官審酌同意蔡女提出的醫藥費與精神慰撫金要求，判吳男須賠四萬五千多元給蔡女，此案還可上訴。