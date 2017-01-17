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檢警借提色運將 媽媽的雞排店也被搜

2017-01-17  20:51

［記者黃捷／台北報導］計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵韓國女學生，遭士林地方法院裁定羈押。檢警今天一早借提詹嫌重回犯案現場，並至詹嫌住處等地搜索，果然起獲疑似犯案用的安眠藥錠，但詹嫌辯稱，他因晚上睡不著，就醫後取得安眠藥，這些只是未吃完的藥，沒有拿來犯案。

檢警除搜索詹嫌新店戶籍地、八里現居地，另因他時常會至母親經營的雞排店幫忙，今也一併搜索，除搜出安眠藥外，另查扣詹嫌電腦、手機內的電磁紀錄，釐清是否還有其他受害者。

詹嫌下午5時許已被移送士林地檢署複訊，他這次進入士檢不再全程低著頭走路，「還有其他人受害嗎」、「對得起你老婆嗎」，詹嫌仍未做回應。

檢方表示，承辦檢察官目前仍在偵訊中，訊畢將直接解還看守所。

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  • 詹嫌今移送士檢不再低頭，但對記者詢問仍不發一語。（記者黃捷攝）

    詹嫌今移送士檢不再低頭，但對記者詢問仍不發一語。（記者黃捷攝）

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