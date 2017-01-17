| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

光頭警扮銀行搶匪太逼真 路過民眾忙報案

2017-01-17  18:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕 台北市文山一警分局今天下午在木柵路2段的國泰世華銀行，舉行「防搶及攔截圍捕演練」，由兩名偵查佐扮演持槍歹徒，計畫搶劫銀行2百萬現鈔，其中洪姓偵查佐由於體格壯碩，又頂著霸氣光頭，槍舉起來，一度讓路過民眾以為真是搶匪，趕緊避往一旁，拿起手機報警。

警方指出，演練過程為警方與銀行成員通力合作，先逮捕1名假歹徒，取回2百萬現鈔，而另名假歹徒則心慌棄械騎乘機車逃逸，線上警力火速在木柵地區各大路口攔截圍捕，成功在萬壽橋頭，將假歹徒圍捕歸案，順利完成演練。

警方表示，春節將屆，市民提領現金較往常頻繁，藉由此次逼真演練，考驗金融機構自衛編組能力，以提升基層員警處理銀行搶案的實務經驗。

廣告
  • 洪姓偵查佐頂著霸氣光頭扮演持槍搶匪，被警壓制在地。（記者姚岳宏翻攝）

    洪姓偵查佐頂著霸氣光頭扮演持槍搶匪，被警壓制在地。（記者姚岳宏翻攝）

  • 下午在北市木柵路2段的國泰銀行實施「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」。（記者姚岳宏翻攝）

    下午在北市木柵路2段的國泰銀行實施「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 文山一警方與國泰世華銀行舉行防搶演驗。（記者姚岳宏翻攝）

    文山一警方與國泰世華銀行舉行防搶演驗。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：光頭警扮銀行搶匪太逼真 路過民眾忙報案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.