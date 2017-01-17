光頭警扮銀行搶匪太逼真 路過民眾忙報案

2017-01-17 18:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕 台北市文山一警分局今天下午在木柵路2段的國泰世華銀行，舉行「防搶及攔截圍捕演練」，由兩名偵查佐扮演持槍歹徒，計畫搶劫銀行2百萬現鈔，其中洪姓偵查佐由於體格壯碩，又頂著霸氣光頭，槍舉起來，一度讓路過民眾以為真是搶匪，趕緊避往一旁，拿起手機報警。

警方指出，演練過程為警方與銀行成員通力合作，先逮捕1名假歹徒，取回2百萬現鈔，而另名假歹徒則心慌棄械騎乘機車逃逸，線上警力火速在木柵地區各大路口攔截圍捕，成功在萬壽橋頭，將假歹徒圍捕歸案，順利完成演練。

警方表示，春節將屆，市民提領現金較往常頻繁，藉由此次逼真演練，考驗金融機構自衛編組能力，以提升基層員警處理銀行搶案的實務經驗。