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尾牙吃冷飯！資策會花數百萬 員工只能吃百元冷便當

2017-01-17  21:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名財團法人資策會員工踢爆，公司年終尾牙花了300至400萬請來藝人表演，卻給員工吃冷掉的壽司便當跟麵包餐盒，壽司的飯都硬到連筷子都差點戳不下去，而且連酒水的供應也很沒誠意，造成多人根本吃不飽，讓該名員工痛批太誇張！

據《三立新聞》報導，財團法人資策會，日前在台大體育館舉辦年終尾牙活動，但遭員工踢爆給吃冷飯！公司花近400萬舉辦這場尾牙，請來藝人表演，政府年度預算也補助9億進公司，但尾牙卻非常寒酸，員工只能吃一盒150元的冷壽司便當，飯還硬到筷子差點戳不進去，不吃壽司的人替代方案更慘，只有麵包餐盒可以選，台上長官居然還說：「這樣吃比較健康」。

員工加碼報料指出，當天酒水也非常沒誠意，只有桶裝飲料跟一杯礦泉水可以喝，連員工期待的抽獎活動也被質疑內定舞弊，一個多達200個名額的獎項，居然被同個部門包辦。資策會表示，針對尾牙餐點不符合員工期待，會再多加檢討改進。

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  • 財團法人資策會遭員工爆料，政府年度預算補助9億進公司，尾牙卻只給員工吃飯都冷到過硬的壽司餐盒。圖片與新聞無關。（資料照，記者謝君臨攝）

    財團法人資策會遭員工爆料，政府年度預算補助9億進公司，尾牙卻只給員工吃飯都冷到過硬的壽司餐盒。圖片與新聞無關。（資料照，記者謝君臨攝）

  • 財團法人資策會遭員工爆料，政府年度預算補助9億進公司，尾牙餐點卻超寒酸。（圖擷自三立新聞電視畫面）

    財團法人資策會遭員工爆料，政府年度預算補助9億進公司，尾牙餐點卻超寒酸。（圖擷自三立新聞電視畫面）

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相關關鍵字： 壽司便當 寒酸 尾牙 資策會 麵包餐盒
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