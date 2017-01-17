陽明山上落了珍貴回憶 警幫尋回登山客熱淚盈眶

2017-01-17 18:42

〔記者鄭景議／台北報導〕本月8日數名登山客前往陽明山橫嶺古道健行，因天氣炎熱，一行人在樹蔭下小憩，其中一名陳姓登山客離去時，卻不慎將背包遺落在原地，再回到原處想尋找時，背包卻已離奇消失，讓陳男心急如焚，雖說背包中沒有甚麼貴重物品，卻有一支手機，手機裡面有陳男遠嫁秘魯的女兒與孫子合照，是陳男無價的珍貴回憶；在這時，陳男恰巧遇見正在巡邏的公園派出所警員張凱翔，張凱翔對陽明山地形熟稔，聽了陳男的敘述後，竟三兩下子就找出陳男遺失的背包，讓陳男當場感動得熱淚盈眶。

陳男說，手機的價錢雖然不貴，但是自己的女兒一年多前遠嫁祕魯，還幫他生了個小孫子，陳男今年年初趁著連續假期，與太太飛到祕魯找女兒及乖孫，當時用這隻手機拍了許多與女兒及孫女的合照，都是最珍貴的回憶，因此見到背包遺失時著急萬分，畢竟手機可以再買，但代表溫馨回憶的相片卻回不來了。

警方表示，當時陳男描述自己登山背包裡除了手機外，還裝有水果、乾糧，張凱翔聽了之後認為，說不定是山中猴子調皮，見有水果就拿走，於是到山中幾個猴子常出沒的地方走走，竟就真的發現陳男的背包，讓陳男好生感動。

張凱翔強調，為民服務是警察職責所在，是份內之事，能幫助民眾非常開心，希望能得到民眾更多的信任與支持。