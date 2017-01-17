拾獲未爆彈突爆炸 金門男雙手骨折、一腳炸斷

2017-01-17 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕金門有一名男子在今天下午1點多撿到一枚未爆彈，他疑似想自行拆解，結果發生爆炸，導致他雙手粉碎性骨折，一隻腳被炸斷。目前當地醫療單位正準備將他送到台灣本島，進行後續醫療作業。