為賺連結色情網站佣金 男設冒牌17App網站判刑3月

2017-01-17 20:24

〔記者王定傳／新北報導〕由藝人黃立成投資開發的手機交友軟體「17」App，去年不斷傳出染黃消息，不料，一名李姓男子為賺取連結色情網站佣金，竟架設假網站，冒用正版微笑人著作，把圓圈型眼睛改成愛心，宣稱「電腦版」，民眾點選直接進入色情視訊，新北地院依違反著作權法，判他3月徒刑。

據查，「17」App因數度發生直播自慰、性交、甚至吸毒等不當畫面，去年9月遭App Store和Google Play兩大平台同步下架，黃立成宣示掃黃、加強審核機制後，於同年10及11月間獲得重新上架。

檢警調查，32歲的李男先在PChome申請註冊網域，取名「WWW.17app.tw」，與正牌網域「www.17app.co」只差兩字，再冒用正版微笑著作，把微笑人的兩個眼睛改成愛心，其餘一模一樣，網頁下方註記：「17app電腦版」。

不僅如此，網頁還有：「我已滿18歲進入參觀」、「我未滿18歲禁止進入」、「ENTER」選項，及警告「進入17app電腦版您必須年滿18歲，如果您尚未成年，請按上一頁離開」，民眾點選進入後，直接連進色情視訊網站。

麻吉一七股份有限公司發現後提告，李男坦言註冊該網域是為了連結色情網站，賺取佣金，辯稱兩張圖又不像，沒侵害著作權；法官認為，李男佯稱「電腦版」名義連結色情網站，讓網友對著作財產權人產生混淆，侵害他人智慧創作，法治觀念偏差，犯後否認犯行，沒有悔意，判刑3月。