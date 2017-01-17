| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
泰豐輪胎中壢廠大火 明天起股票暫停交易 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

為賺連結色情網站佣金 男設冒牌17App網站判刑3月

2017-01-17  20:24

〔記者王定傳／新北報導〕由藝人黃立成投資開發的手機交友軟體「17」App，去年不斷傳出染黃消息，不料，一名李姓男子為賺取連結色情網站佣金，竟架設假網站，冒用正版微笑人著作，把圓圈型眼睛改成愛心，宣稱「電腦版」，民眾點選直接進入色情視訊，新北地院依違反著作權法，判他3月徒刑。

據查，「17」App因數度發生直播自慰、性交、甚至吸毒等不當畫面，去年9月遭App Store和Google Play兩大平台同步下架，黃立成宣示掃黃、加強審核機制後，於同年10及11月間獲得重新上架。

檢警調查，32歲的李男先在PChome申請註冊網域，取名「WWW.17app.tw」，與正牌網域「www.17app.co」只差兩字，再冒用正版微笑著作，把微笑人的兩個眼睛改成愛心，其餘一模一樣，網頁下方註記：「17app電腦版」。

不僅如此，網頁還有：「我已滿18歲進入參觀」、「我未滿18歲禁止進入」、「ENTER」選項，及警告「進入17app電腦版您必須年滿18歲，如果您尚未成年，請按上一頁離開」，民眾點選進入後，直接連進色情視訊網站。

麻吉一七股份有限公司發現後提告，李男坦言註冊該網域是為了連結色情網站，賺取佣金，辯稱兩張圖又不像，沒侵害著作權；法官認為，李男佯稱「電腦版」名義連結色情網站，讓網友對著作財產權人產生混淆，侵害他人智慧創作，法治觀念偏差，犯後否認犯行，沒有悔意，判刑3月。

廣告
  • 李男架設的假17APP網站，微笑人的眼睛從正版圓圈變成愛心。（資料照，記者王定傳攝）

    李男架設的假17APP網站，微笑人的眼睛從正版圓圈變成愛心。（資料照，記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 17APP 佣金 冒牌 色情網站
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：為賺連結色情網站佣金 男設冒牌17App網站判刑3月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.