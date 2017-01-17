| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用

2017-01-17  17:45

〔記者鄭景議／台北報導〕檢方今日早上9時許前往看守所，借提因涉嫌性侵韓國妹遭羈押的計程車司機詹侑儒，檢警經過一整天的搜索，在詹嫌家中搜出安眠藥錠，但詹嫌矢口否認其為作案用的藥錠，辯稱是自己有時開車開到很晚，晚上睡不著時自己要用的，對於詹嫌證詞真偽，還有待檢方進一步釐清。

廣告
  • 涉嫌性侵韓女計程車司機詹侑儒（中）還押北所。

    涉嫌性侵韓女計程車司機詹侑儒（中）還押北所。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下藥性侵 性侵韓妹 計程車 計程車司機
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.