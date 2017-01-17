住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用
2017-01-17 17:45
〔記者鄭景議／台北報導〕檢方今日早上9時許前往看守所，借提因涉嫌性侵韓國妹遭羈押的計程車司機詹侑儒，檢警經過一整天的搜索，在詹嫌家中搜出安眠藥錠，但詹嫌矢口否認其為作案用的藥錠，辯稱是自己有時開車開到很晚，晚上睡不著時自己要用的，對於詹嫌證詞真偽，還有待檢方進一步釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 競逐市長 5綠立委200面看板開打
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 《國際現場》李嘉誠豪砸55億美元 收購澳洲基建公司
- 竹東垃圾減量 下月起家戶日限12公斤
- 花蓮Duncan大公仔車禍「骨折」 公所急修復
- 代理、接班爭戰 恐成林入閣最大變數
- MacBook新機出貨看俏 供應鏈受惠
- 《返校》暴紅！藉此細看震驚全台的「三重香閨血案」
- 《返校》一度登世界暢銷榜第7 鄉民：KMT丟臉到國外啦
- 旅美最後機會？ 李振昌跟著「操」
- 中國若不與美合作》蒲博思：一中政策會上談判桌
- 300支攝影機監控 桃市挖路全都錄
- 新北投印象 凱達格蘭文化館展原民足跡
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- 中職》富邦開幕戰先發 羅力連續3年擔任
- 《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
- 原住民夫妻出海捕鰻魚苗失蹤 全體族人盼奇蹟
- 中職》前興農洋投麥克客座指導 對兩年輕投手印象深
- 泛中資股禁現增？ 證期局消毒
- 展望中國大陸經濟 IMF籲加速改革
- NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐
- 他示範一秒叫醒熟睡豬 讓網友超羨慕！
- NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士
- 花蝴蝶對嘴淪笑柄 肖想復合前夫救事業
- 收容流浪犬將清空？ 花 蓮防疫所：絕無此事
- 金宇彬加入2月大戰 年後9組韓星登台賺紅包錢
- 大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
- 高屏地區春節疏運 26日起全面啟動
- IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變
- 川普快嘴單挑歐盟 批梅克爾 捧英脫歐
- 魔幻拉美》 湖泊、火山、詩人與對比之地：尼加拉瓜（上）
- 習近平訪瑞士 藏人示威喊藏獨
- 玄彬武打戲親自上陣 吐怨言想叫導演「你來！」
- 澳網》小威苦戰、羅尼奇1局未失輕鬆晉級
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 今年才過16天 國內已爆6起禽流感案例
- 《Yes123求職網調查》一例一休效應 9成勞工 休假想兼差
- 宜蘭圓夢青年赴日 汲取當代藝術
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分