住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用

2017-01-17 17:45

〔記者鄭景議／台北報導〕檢方今日早上9時許前往看守所，借提因涉嫌性侵韓國妹遭羈押的計程車司機詹侑儒，檢警經過一整天的搜索，在詹嫌家中搜出安眠藥錠，但詹嫌矢口否認其為作案用的藥錠，辯稱是自己有時開車開到很晚，晚上睡不著時自己要用的，對於詹嫌證詞真偽，還有待檢方進一步釐清。