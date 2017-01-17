橫山防搶演練超逼真 民眾驚慌報警
2017-01-17 17:28
新竹縣警察局橫山分局昨天在芎林鄉農會石潭分部，進行金融機構防搶示範演練。（記者廖雪茹翻攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局橫山分局今天在芎林鄉農會石潭分部，進行金融機構防搶示範演練；因為演習過程逼真，讓行經農會的民眾以為真的發生搶案，而驚慌躲避，向警方報案。
這場防搶演練，由橫山分局偵查佐陳鴻仁扮成搶匪，因陳員外形極似歹徒，且用借來的瓦斯鋼瓶手槍充當道具，一聲槍響，讓農會行員感受震撼教育，驚慌以對；模擬歹徒持槍闖入農會後，喝令行員將現金裝入袋子，行員趁機按壓警報器通知警方。歹徒因心生畏懼逃逸，但被記下逃跑路線及車輛，協助警方即時圍捕嫌犯歸案。
橫山警分局長賴銘助表示，春節即將到來，民眾提款頻繁，若是在夜間或大額提領時，可請轄區派出所協助護鈔；平時也應注意做好5點防搶安全措施：
1、駕駛汽車時應隨手將門鎖按下，並關上門窗，以防歹徒趁停車時或遇紅燈停等時行搶。
2、騎乘機車時，不可將皮包、物品放置在機車前籃、後箱或吊掛於把手。
3、婦女攜掛皮包，應靠邊走，靠左邊走時，皮包攜掛左肩；靠右邊走時，攜掛右肩，並用手握緊。
4、提存款時，應防範被盯哨，尤其獨自一人到提款機取款時，更應注意周邊是否有可疑人物伺機搶奪或扒竊。
5、如有發現在逃的重大逃犯，應立即向警察機關反映。
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