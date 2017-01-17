酒駕還扯警 立委助理遭法辦

2017-01-17 17:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重警分局厚德派出所警員，昨日晚間9時許在三重區力行路盤查違停車輛，發現張姓男子滿身酒氣，隨後拒絕出示證件，雙方爆發拉扯，最後警方依妨害公務現行犯將其上銬壓制，一旁酒醉的陳姓、王姓友人見狀質疑警員執法過當，跑到派出所大吵，事後經查鬧事的2人竟是立委服務處的幹部。

據了解，酒駕的張男昨晚載送立委高志鵬助理的王男，以及立委葉宜津辦公室陳姓幹部返家，車輛違規臨停在三重力行路一段路邊，眼尖警員發現滿臉通紅的張男下車，懷疑其酒駕，主動上前盤查。

警方表示，當時張男酒駕雖未肇事，但其拒絕出示證件也不願做酒測，警員依照警察職權行使法欲將他帶回調查，沒想到對方反抗爆發拉扯，警員才依妨害公務罪將他上銬壓制，卻讓在場的陳姓、王姓友人非常不滿，事後跟著張男一起到派出所。

據悉，陳男質疑警方執法過當，不斷地跟警方抱怨，過程中數度在警所內咆哮，鬧了將近2小時，經其他友人勸說，陳男與王男才願離去，張男最後願意配合酒測，經查酒測值為0.15，並未超標，但其拉扯警員的行徑已觸法，警方訊後仍依妨害公務罪嫌將他移送法辦並依法開罰。

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