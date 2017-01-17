檢搜索性侵韓妹運將住處 勘查有無藥物

涉嫌性侵韓女計程車司機詹侑儒（中）還押北所。（記者廖振輝攝）

2017-01-17 17:19

〔記者鄭景議／台北報導〕針對涉嫌性侵韓國籍女學生的計程車司機詹侑儒一案，士林警方與檢警今日早上從看守所借提遭羈押的詹嫌，至詹嫌住處，搜索是否有用來犯案的安眠藥或毒品藥物，下午約5時許，詹嫌從士林分局離開，離開時低頭不願面對媒體，面對提問臉色低沉，一語不發。

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