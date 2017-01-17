婦人路口頻回頭 遭菜鳥警查出毒品針筒

2017-01-17 17:13

〔記者余衡／新北報導〕菜鳥警首度立功！分發到新北市樹林警分局彭厝派出所的警專33期畢業生林翊潔、黃瀚毅，前天上午10點多巡邏時，在太平路口發現43歲劉姓婦人看見員警在後頻頻回頭，上前盤查果然從劉婦身上起出海洛因注射針筒，兩人機警的表現獲得同事及長官一致讚許。

林、黃2員，去年10月剛分發到樹林警分局服務，跟隨學長、姐見習訓練2個月後正式擔服勤務，本月15日早上兩人騎機車巡邏，在太平路停等紅綠燈時見劉婦頻頻回頭張望，兩人上前盤查時，林員發現劉女收拳緊握，要求查看果然發現毒品注射針筒。帶回偵訊時劉婦坦承吸食毒品，全案訊後依毒品罪送辦。

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