書局兼做賭博投注站！警一舉破獲

2017-01-17 17:18

〔記者邱俊福／台北報導〕南投縣草屯鎮某書局簡姓負責人，除經營書店外，還偷偷經營運動賭博暨六合彩網路簽賭職業賭場，招攬會員至現場或透過Line通訊軟體下注，並從中賺取佣金，北市警大安分局經多日偵查，今天宣布偵破，已將簡嫌依賭博罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方說，該賭場平時乃一般的書局，並僱有店員負責販售書籍及文具等，然簡姓負責人為書局老闆卻私下兼營網路賭博投注站，累計簽賭金額共2285萬3916元，現場並查獲有用於躲避警方查緝的監視器，以及供經營賭場的犯案工具傳真機、手機、平板電腦等。

警方呼籲，勿沈迷於賭博，勞神又傷財，甚至導致家破人亡，如有發現賭場進入你我周遭，請逕向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，建立良好社會風氣。