新興毒品「二甲基色胺」 南美巫師通靈用藥

2017-01-17 16:46

〔記者邱俊福／台北報導〕國內破獲首宗相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」，國外俗稱「DMT」，該毒品原為南美巫師通靈祭典時飲用，以快速達到通靈，為自然界生成的強力迷幻劑，近年趨勢發現在歐美、澳洲等國相當風行，只要人體攝取6到20毫克，僅需5到10分鐘，即可產生強烈的迷幻效果。

警方說，「DMT」存在一些植物的汁液中，只是多少量的問題，而「台灣相思樹」有120個樹種，其中一種樹種樹皮內，「DMT」含量特別多，嫌犯就是利用該樹皮，以多次製程，提煉出來。

而南美洲亞馬遜森林的原住民，有製作及飲用一種叫做「死藤水」藥草的傳統風俗，這神秘的死藤水是由當地兩種植物混合，經過熬煮後的湯藥，一直被當地人視為跟宇宙溝通、通靈的東西，而經學者研究「死藤水」藥草內，就是含有「DMT」。

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