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炊事不慎 羅東傳素食館火警

羅東鎮民權路素食館，店內陳設付之一炬。（記者江志雄翻攝）

2017-01-17  16:36

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天下午4點18分獲報，指羅東鎮民權路1家素食館發生火警，出動羅東及廣興分隊出動人車搶救。

現場指揮官已回報，4點35分火勢熄滅，現場為炊事不慎，無人員傷亡，未延燒，狀況解除。

（2017-01-17 16:54更新）

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  • 素食館被濃煙燻黑。（記者江志雄翻攝）

    素食館被濃煙燻黑。（記者江志雄翻攝）

  • 鍋爐疑似起火點。（記者江志雄翻攝）

    鍋爐疑似起火點。（記者江志雄翻攝）

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