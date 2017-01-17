「古董張」涉炒知本老爺股票 檢調搜索、約談5人

2017-01-17 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕上櫃公司台東知本老爺酒店董事許文通，涉嫌於103年與去年二度夥同市場派炒手、金主，透過50多個人頭帳戶炒作知本老爺酒店股票，擬制性獲利約5300多萬元；檢調追查發現，目前在監的知名股市聞人「古董張」張世傑也涉入此案，不排除提訊或透過遠端訊問，並於今日發動第二波行動，搜索7處、約談市場派人士5人，訊後不排除祭出強制處分，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

64歲許文通早年以保險業起家，累積了不少人脈與金脈，而後跨足休閒飯店事業，不僅買下陽明山天籟溫泉會館，也投資礁溪老爺酒店，現為天籟大飯店副董事長、知本老爺酒店董事，同時也是其關係企業五鳳旗實業公司董事。

檢調調查，去年3月20日晚間，許多股市投資人收到一則簡訊，內容為「老爺知本的土地資產重估後值30億元，可貢獻每股70元，股價已整理完成將飆向80元」，鼓勵投資者進場，豈料隔天股價爆量跌停，當時金管會指示櫃買中心展開調查，並將相關資料移送檢調，了解是否有刻意炒作行為。

檢調經數月追查，發現飯店大亨許文通涉案，懷疑他涉嫌於103年4月至7月，以及去年1月至2月，二度結合市場派炒手、金主，發送知本老爺營收增加將發放股利，以及觀光業前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再利用相對成交手法，炒作知本老爺酒店股票。

檢調發現，許文通等人於103年4月至7月間，利用30多個人頭帳戶炒作知本老爺酒店股票，股價漲幅翻倍，擬制性獲利約2500多萬元；去年1月至2月，許文通等人再透過20多個人頭帳戶炒股，將知本老爺酒店股價從25元拉漲至43元，擬制性獲利約2800萬元，2波炒作擬制性獲利共約5300萬元。

去年12月11日，檢調兵分18路搜索許文通等人住處，約談13人到案，訊後依涉違《證交法》諭令許文通、股市炒手郇金鏞各以300萬元、30萬元交保。