「古董張」涉炒知本老爺股票 檢調搜索、約談5人
〔記者謝君臨／台北報導〕上櫃公司台東知本老爺酒店董事許文通，涉嫌於103年與去年二度夥同市場派炒手、金主，透過50多個人頭帳戶炒作知本老爺酒店股票，擬制性獲利約5300多萬元；檢調追查發現，目前在監的知名股市聞人「古董張」張世傑也涉入此案，不排除提訊或透過遠端訊問，並於今日發動第二波行動，搜索7處、約談市場派人士5人，訊後不排除祭出強制處分，全案朝違反證券交易法方向偵辦。
64歲許文通早年以保險業起家，累積了不少人脈與金脈，而後跨足休閒飯店事業，不僅買下陽明山天籟溫泉會館，也投資礁溪老爺酒店，現為天籟大飯店副董事長、知本老爺酒店董事，同時也是其關係企業五鳳旗實業公司董事。
檢調調查，去年3月20日晚間，許多股市投資人收到一則簡訊，內容為「老爺知本的土地資產重估後值30億元，可貢獻每股70元，股價已整理完成將飆向80元」，鼓勵投資者進場，豈料隔天股價爆量跌停，當時金管會指示櫃買中心展開調查，並將相關資料移送檢調，了解是否有刻意炒作行為。
檢調經數月追查，發現飯店大亨許文通涉案，懷疑他涉嫌於103年4月至7月，以及去年1月至2月，二度結合市場派炒手、金主，發送知本老爺營收增加將發放股利，以及觀光業前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再利用相對成交手法，炒作知本老爺酒店股票。
檢調發現，許文通等人於103年4月至7月間，利用30多個人頭帳戶炒作知本老爺酒店股票，股價漲幅翻倍，擬制性獲利約2500多萬元；去年1月至2月，許文通等人再透過20多個人頭帳戶炒股，將知本老爺酒店股價從25元拉漲至43元，擬制性獲利約2800萬元，2波炒作擬制性獲利共約5300萬元。
去年12月11日，檢調兵分18路搜索許文通等人住處，約談13人到案，訊後依涉違《證交法》諭令許文通、股市炒手郇金鏞各以300萬元、30萬元交保。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 遭控滅雨林幫兇 滙豐集團：不提供違反政策金融服務
- 年去9月不動產 桃市交易金額較前年同期減2成
- 遊大馬雪蘭莪 能吃過別放過
- 自認是正統黃復興 韓國瑜：其他都假的
- 小辭典：巴比松派
- 遭川普奚落 歐洲領導人回嗆
- 年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令
- MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
- 《返校》一度登世界暢銷榜第7 鄉民：KMT丟臉到國外啦
- 中美洲友邦正發展 外交部鼓勵中大型企業投資
- 宣傳台灣燈會 化粧品公司贊助花車亮相
- 書畫家揮毫送春聯 新竹區監理所報喜
- 元宵燈會寺廟須贊助? 市府：無強制性
- 01/17 各報重點新聞一覽
- 仍有千萬債未還 馬國畢過年分送刮刮樂
- 川普上任 調查：5成日本民眾憂美日關係將惡化
- 有露營FU哦 南市兒福兒童館如在戶外星空下閱讀
- 高志明︰給勞工加班彈性
- 特首戰開打 中國准港兩司長辭職
- 央行理監事聯席會議 6月起公布議事記錄
- 崁頂焚化爐停擺 清潔隊忙翻天
- SOD超夯新人不爽亂加戲 AV還沒發行就喊引退
- 廖家儀曾遇自殘情人 宛如《春花望露》劇情
- 離退人員違規赴中 立委版本都主張取消退俸
- 南投4500居服員 從業不到500人
- 85條優質國旅行程 帶你體驗農家、探秘境
- NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士
- 收容流浪犬將清空？ 花 蓮防疫所：絕無此事
- 妄想長生不老？ 醫生推出「吸血鬼回春術」
- 西螺大橋百人吃湯點燈 20日登場
- 選秀節目拚出道 阿妹16歲外甥女被看好接班
- 「極渦」跑到亞洲 過年有冷感
- 國民經濟調查 信心再下探
- 〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家
- 新北投印象 凱達格蘭文化館展原民足跡
- 亞崴上半年獲利倍增
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 金宇彬加入2月大戰 年後9組韓星登台賺紅包錢
標題：「古董張」涉炒知本老爺股票 檢調搜索、約談5人
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email