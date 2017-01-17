「欠債不還」布條四處貼 桃警拘提當鋪業者

2017-01-17 16:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲林姓男子在新北市鶯歌區經營當鋪，實際卻是放高利貸的地下錢莊，林嫌四處吸收幫眾暴力討債，直搗債務人住處或車子張貼「欠債不還」布條，桃園市八德、大溪警分局、市刑大會同新北市三峽警分局，今天凌晨持拘票到當鋪逮捕林嫌等8人到案，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌移送新北地檢署。

警方調查，林嫌經營的當鋪以多次被警方查獲，仍持續在外招募成員從事暴力討債，利滾利之下有債務人根本還不起，動輒遭恐嚇、侵入住家，家門口、車子不時被貼上「欠債不還」大字報，林嫌還要求旗下業務自行吸收呆帳，只要客人跑了就被迫簽本票、借據幫忙還錢。

警方接獲被害人檢舉長期蒐證，今天凌晨由新北地檢署檢察官指揮，持拘票到當鋪帶回林嫌等8人，查扣欠債還錢的宣傳單15張及布條照片、當票、借款契約書、借款契約書、汽車買賣合約書、權利車讓渡合約書等證物。