屏東縣4農會選情緊繃 檢警緊盯

屏東縣24家農會經完成相關參選登記作業後，地方派系色彩濃厚的萬丹、竹田、內埔及高樹鄉等4家農會，被視為「一級戰區」。圖為萬丹農會。（資料照，記者李立法攝）

2017-01-17 16:21

〔記者李立法／屏東報導〕基層農會選舉將於春節過後登場，已經完成登記參選的農會總幹事及會員代表候選人，選前忙著固樁拉票，派系介入甚深的內埔、竹田、高樹及萬丹鄉農會改選，競爭最為激烈，屏東檢警調緊盯選情，嚴防賄選情事。

農會代表選舉將在於2月19日進行，接著進行理監事選舉與聘任總幹事，因會員代表選區小，親朋好友間容易產生賄選，屏東縣歷屆農會選舉幾乎都有不少選民因收賄被查獲送辦，農會選舉買票、賣票都屬犯罪行為，依農會法可處3年以下徒刑。

屏東縣24家農會經完成相關參選登記作業後，地方派系色彩濃厚的萬丹、竹田、內埔及高樹鄉等4家農會，被視為「一級戰區」，競爭最為激烈，九如、長治、崁頂鄉農會當權派及在野派也是動作頻頻。

屏東地檢署檢察長林錦村表示，為防止候選人利用年節期間賄選，檢方已協調屏東調查站及屏東縣警局加強佈線偵防，並歡迎民眾檢舉。