| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
檢搜索性侵韓妹運將住處 勘查有無藥物 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

屏東縣4農會選情緊繃 檢警緊盯

屏東縣24家農會經完成相關參選登記作業後，地方派系色彩濃厚的萬丹、竹田、內埔及高樹鄉等4家農會，被視為「一級戰區」。圖為萬丹農會。（資料照，記者李立法攝）

2017-01-17  16:21

〔記者李立法／屏東報導〕基層農會選舉將於春節過後登場，已經完成登記參選的農會總幹事及會員代表候選人，選前忙著固樁拉票，派系介入甚深的內埔、竹田、高樹及萬丹鄉農會改選，競爭最為激烈，屏東檢警調緊盯選情，嚴防賄選情事。

農會代表選舉將在於2月19日進行，接著進行理監事選舉與聘任總幹事，因會員代表選區小，親朋好友間容易產生賄選，屏東縣歷屆農會選舉幾乎都有不少選民因收賄被查獲送辦，農會選舉買票、賣票都屬犯罪行為，依農會法可處3年以下徒刑。

屏東縣24家農會經完成相關參選登記作業後，地方派系色彩濃厚的萬丹、竹田、內埔及高樹鄉等4家農會，被視為「一級戰區」，競爭最為激烈，九如、長治、崁頂鄉農會當權派及在野派也是動作頻頻。

屏東地檢署檢察長林錦村表示，為防止候選人利用年節期間賄選，檢方已協調屏東調查站及屏東縣警局加強佈線偵防，並歡迎民眾檢舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 農會選舉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：屏東縣4農會選情緊繃 檢警緊盯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.