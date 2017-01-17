不滿被罵「神經病」 黃越宏再告葉金川誹謗

2017-01-17 16:20

〔記者錢利忠／台北報導〕法治時報社長黃越宏質疑，台灣血液基金會將原使用的日本試劑換成台製，使驗血誤差值高出國際標準3倍，昨天赴台北地檢署按鈴告發，指控台灣血液基金會董事長葉金川等人背信、公務及公益侵占罪；黃越宏認為葉金川昨接受媒體採訪時，以「神經病」一詞辱罵他，今天下午黃越宏再加告葉金川誹謗以及違反精神衛生法。

黃越宏的告訴狀指出，葉金川曾歷任行政院衛生署處長、副署長，中央健康保險局總經理、北市衛生局長、慈濟大學教授等職務，對醫療法規有其應有的專業水準，明知精神衛生法規定，不得有任何「歧視精神病患」的言行，葉金川徒有良好學經歷，竟以「神經病」作為辱罵他人的言詞，可見葉金川個人學術素養與修養不足。

黃越宏指出，葉金川仗勢與前總統馬英九多年私交，而成為血液基金會董事長，進而利用該職位涉及公務及公益侵占背信罪嫌，而遭他舉證告發，為掩飾其罪行，不但不認罪改過，還以非法反擊方式辱罵他「神經病」，此舉除涉及誹謗罪外，另涉違反精神衛生法。

黃越宏提及，他精神正常、是暢銷書作家且曾獲金鼎獎，葉金川所為對他的人格構極大傷害，請檢方速予起訴以導正社會風氣，並使被告不再假藉權勢歧視精神病患，或是恣意辱罵他人。

針對黃越宏昨天告發一事，葉金川昨回應表示：「有質疑的地方，就請去告，但告不成的話，就會反過來告對方。」血液基金會則發聲明稿澄清，所有試劑都經過食藥署查驗，不合格的血液則委託具醫療廢棄物合格廠商處理，對於不實指控深感遺憾。