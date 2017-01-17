39歲孕婦拿2歲幼子當煙幕彈 掩護販毒被逮

2017-01-17 16:22

〔記者張聰秋／和美報導〕這款媽媽！已懷胎7個月的39歲黃姓女子，即將生下第4胎，卻因涉嫌販毒而被逮，黃女排行老三年僅2歲的兒子，也只好跟著黃女一起到警察局，由於黃女須接受偵訊，2歲幼子無人照料，黃女向20歲的大兒子求救，叫長子到警局接回弟弟。

警方今日宣布偵破此案，並表示，幸好黃女5歲大的老二已唸幼兒園，否則，當時恐怕連老二都要一起跟著媽媽進入警察局。

彰化縣警察局和美分局偵查隊於去年（105）11月間接獲線報，和美鎮、伸港鄉一帶有孕婦攜子涉嫌販毒，警方經過2個多月蒐證，昨（16）日在彰化地檢察署檢察官吳宗穎指揮下，兵分多路查緝，在線西鄉租屋處查獲黃姓孕婦，伸港鄉則逮獲下游購毒者。

警方說，黃女為了規避警方查緝，故意尋覓鄉間小屋居住，利用單純鄉間社區，鄰居互相認識，可以隨即掌握戶外到訪陌生人，還以孕婦身分帶著5歲和2歲幼子掩人耳目，以面交方式涉嫌進行毒品交易。

警方在線西鄉租屋處查獲安非他命27小包（毛重38.5公克）和一批吸食工具等物，以及包括黃女51歲曾姓同居人在內，共3名毒品現行犯和1名偽造文書通緝犯，6人訊後都依法移送彰化地檢署偵辦。

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