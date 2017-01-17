中壢大火濃煙沖天 疑泰豐輪胎廠房起火
2017-01-17 16:15
桃園市中壢區中華路今日下午發生火警，疑似是泰豐輪胎廠房。（圖擷自「我是中壢人」臉書專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕桃園市中壢區中華路今日下午發生火警，疑似是泰豐輪胎的廠房起火，濃濃的黑煙直沖天際，消防單位已趕赴現場灌救。
今日下午3時50分許，有幾位鄉民在PTT發文詢問中壢是否起火，並附上黑煙飄散在天空的照片，接近4時左右，「我是中壢人」臉書專頁明確指出桃園中壢泰豐輪胎附近失火，提醒民眾下班下課避免經過中華路，以免影響救災。
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