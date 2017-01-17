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蔡曉崙找少女援交 檢協會：痛心！

2017-01-17  15:57

〔記者項程鎮／台北報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌與16歲的少女從事性交易遭收押，檢察官協會今天發表聲明表示痛心，呼籲全國檢察官應自我約束言行，提昇人民對司法信賴。

檢協會聲明：驚聞彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌嫖妓（兒童及少年性剝削防制條例）案，經台中地檢署於1月14日聲請羈押獲准，彰化地檢署隨即予以停職，本會全體同仁對此事件咸感痛心，除由本會檢察倫理與評鑑委員會立案調查外，並支持台中地檢署本毋枉毋縱之原則仔細查辦，同時呼籲全體檢察官應高於一般公務員之要求，恪遵「避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」等該自我約束之行為準則，嚴守檢察官在公、私領域皆應遵行之行為分際，以提升人民對司法的信賴。

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  • 彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌對未成年少女進行性交易，檢協會發布聲明：痛心！（翻攝照片）

    彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌對未成年少女進行性交易，檢協會發布聲明：痛心！（翻攝照片）

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