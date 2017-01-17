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19歲女騎士夜歸遇狼 她用這招報仇捕狼

2017-01-17  15:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子偷機車尋找猥褻對象，尾隨並攔下19歲女騎士，強拔她的機車鑰匙，對她上下其手說「我很久沒有做那個」，嚇得被害人棄車逃跑，後來被害人強忍鎮定，佯裝幫找工作賺錢解慾，陳男求職時落網，今遭判刑4年可上訴。

判決書指出，陳男於104年12月竊騎1輛機車，尾隨19歲女騎士至大寮區光明陸橋，將她攔下詢問為何夜歸，並趁機拔下她的機車鑰匙，再下車正面抱著被害人，隔著衣服摸胸猥褻，女騎士驚嚇不已，最後棄車逃逸，被告持瑞士刀追上，雙方拉扯爭奪鑰匙，又遭被告突襲摸胸。

被告邊說「幫我一下」邊抓女騎士的手摸他的下體，還不斷對女說「妳可不可以幫我，因為我很想要...」，被害人急中生智要陳男花錢解慾，並介紹朱姓老闆娘協助他求職，陳男不疑有他持續騷擾。

後來女子急中生智，將老闆娘的手機留給他，聲稱會幫他找工作，隔天被告果真打電話給老闆娘，遭報警逮人、起訴，高雄地院依加重強制猥褻、竊盜等罪，判處陳男有期徒刑4年。

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  • 19歲女騎士夜歸遇狼，她假意介紹工作讓他賺錢買春解慾，順利報警捕狼送辦，法院判狼4年徒刑。（示意圖）

    19歲女騎士夜歸遇狼，她假意介紹工作讓他賺錢買春解慾，順利報警捕狼送辦，法院判狼4年徒刑。（示意圖）

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