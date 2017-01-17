運將性侵韓女 警政署通令加強稽查計程車

2017-01-17 15:30

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對計程車司機下藥性侵韓國籍女觀光客， 警政署通令全國各警察機關，要求加強取締違規計程車，其中包括白牌車違規營業、偽造或冒用執業登記證，以及無執業登記證、執業登記證逾期查驗等。

另外，警政署也要求，從即日起至春節期間實施全國性計程車專案稽查，以防範不法。同時，全面性加強機場、車站及觀光景點違規計程車稽查，以確保乘客安全。