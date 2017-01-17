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運將性侵韓女 警政署通令加強稽查計程車

2017-01-17  15:30

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對計程車司機下藥性侵韓國籍女觀光客， 警政署通令全國各警察機關，要求加強取締違規計程車，其中包括白牌車違規營業、偽造或冒用執業登記證，以及無執業登記證、執業登記證逾期查驗等。

另外，警政署也要求，從即日起至春節期間實施全國性計程車專案稽查，以防範不法。同時，全面性加強機場、車站及觀光景點違規計程車稽查，以確保乘客安全。

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  • 下藥性侵韓國籍女觀光客的詹姓計程車運將日前被移送士林地檢署複訊。（資料照，記者鄭景議攝）

    下藥性侵韓國籍女觀光客的詹姓計程車運將日前被移送士林地檢署複訊。（資料照，記者鄭景議攝）

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