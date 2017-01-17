稽查非法小黃 瑞芳警推「安程專案」

2017-01-17 15:29

〔記者吳昇儒／新北報導〕日本一對母女到九份地區遊玩卻遇到被計程車坑殺案件，瑞芳警分局為了避免此事再發生，今日推出「安程專案」，將取締白牌車違規營業、偽造或冒用執業登記證及無執業登記證及登記證逾期查驗等項目，汰劣淨化，提供民眾更安全優質的乘車環境。

上個月4日，日本一對母女遊客從九份地區要搭計程車回瑞芳，與司機談好計程車價為200元，但司機卻將母女載到台北車站收費1200元，母女則在部落格上，將過程PO文，並表示「到台灣，絕對不再坐計程車！」

瑞芳警分局分局長林泰裕指出，合格執業登記證之駕駛人，需定期至交通警察大隊辦理年度查驗，確保駕駛人的資格仍有效符合規定。分局長提醒乘客在搭乘時，務必察看計程車內儀表板右側及右前座椅背後方有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合。這樣的設計，也是讓駕駛人自我提升服務品質，使民眾可以得到更好的乘車服務。

乘客如果發現計程車無執業登記證或逾期、不易辨識等情形，請勿搭乘，並記下車號向當地警察機關報案。