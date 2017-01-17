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高職生擦窗戶 疑為撿報紙從2樓墜落 中壢大火濃煙沖天 疑泰豐輪胎廠房起火 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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疑採光罩破裂 高三男擦窗戶墜樓送醫

桃園永平工商傳有學生大掃除時墜樓意外。（圖擷自永平工商臉書）

2017-01-17  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕學期即將結束，許多學校都在開始環境大掃除，在桃園永平工商卻有學生在大掃除時發生墜樓意外。

綜合媒體報導，永平工商一名高三邱姓學生，在2樓擦窗戶時，疑似為了撿拾掉在採光罩上的報紙，踏上採光罩時，採光罩不堪重荷破裂，邱姓學生從2層樓高處墜落地面，有骨折及腦出血現象，送醫急救。

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