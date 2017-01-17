把整條街的車門開一遍 偷車賊讓運將好傻眼...

2017-01-17 15:06

〔記者鄭景議／台北報導〕今（17）日凌晨5時許，一名43歲的林姓女偷車賊，見四下無人，竟在南京東路一路上把整條街的車子車門都開過一次，無巧不巧，竟真的有一台小貨車車門忘了鎖，林嫌就趁機入車內搜了一遍，卻也沒有搜到任何財物，於是關上車門又走了，一旁剛好一名計程車司機目睹整個經過，看了十分傻眼，上前喝止外、更通報警方，警方接獲通報後趕往現場，最後才在健康路上逮到林嫌。

據了解，林嫌有竊盜前科、無業、家住汐止，此次一路從汐止坐火車到松山想要行竊，卻也不具備開鎖技能，就抱著碰運氣的方式把整條街的車門都試過一遍，雖然真的給她碰到一台忘記鎖車門的小貨車，但是小貨車裡沒有放任何財物，只有一些送貨用的紙箱，她只好把貨車門關起後離去，而這一切過程，都被一名劉姓計程車司機看在眼裡。

劉姓司機目擊整個過程之後，上前喝問林嫌是不是在偷東西，林嫌未作理會快步離去，劉姓司機便立即通報警方，警方趕到現場，並在一個小時後，於不遠的健康路逮到林嫌，並在稍早依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。