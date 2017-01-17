相約「康復後一起跑步」葉俊榮探訪警員陳昭宏

內政部長葉俊榮慰問遭撞的蘆洲分局警員陳昭宏。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-17 15:14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局警員陳昭宏，今年7月值勤時遭酒駕車輛追撞，導致雙腿粉碎性骨折，歷經7次手術，右小腿截肢才保住一命，迄今6個月，陳昭宏仍在醫院復健，春節前夕，內政部長葉俊榮今日特率同警政署副署長周文科、新北市警察局局長胡木源等人前往醫院探視並發放慰問紅包，更鼓勵陳昭宏多復健，期許其右腳義肢裝妥後能「一起跑步」。

對此陳昭宏承諾會努力復健外，也不忘感謝各界人士與院方後續照料與協助，有感而發地說：「事件發生後很多人伸出援手，感受社會充滿溫暖，未來會把這份感激的心化為實際行動，主動幫助需要幫助的人！」氣度讓眾人欽佩。