| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高職生擦窗戶 疑為撿報紙從2樓墜落 中壢大火濃煙沖天 疑泰豐輪胎廠房起火 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

相約「康復後一起跑步」葉俊榮探訪警員陳昭宏

內政部長葉俊榮慰問遭撞的蘆洲分局警員陳昭宏。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-17  15:14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局警員陳昭宏，今年7月值勤時遭酒駕車輛追撞，導致雙腿粉碎性骨折，歷經7次手術，右小腿截肢才保住一命，迄今6個月，陳昭宏仍在醫院復健，春節前夕，內政部長葉俊榮今日特率同警政署副署長周文科、新北市警察局局長胡木源等人前往醫院探視並發放慰問紅包，更鼓勵陳昭宏多復健，期許其右腳義肢裝妥後能「一起跑步」。

對此陳昭宏承諾會努力復健外，也不忘感謝各界人士與院方後續照料與協助，有感而發地說：「事件發生後很多人伸出援手，感受社會充滿溫暖，未來會把這份感激的心化為實際行動，主動幫助需要幫助的人！」氣度讓眾人欽佩。

廣告
  • 內政部長葉俊榮慰問並頒發慰問金。（記者曾健銘翻攝）

    內政部長葉俊榮慰問並頒發慰問金。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 截肢 粉碎性骨折 陳昭宏
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：相約「康復後一起跑步」葉俊榮探訪警員陳昭宏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.