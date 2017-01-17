無良夫妻網購中國禁藥 謊稱台製健康食品轉手賺3倍
〔記者張瑞楨／台中報導〕真夭壽！高職學歷的劉姓、陳姓夫妻，以一粒30元成本，從中國購物網站購買台灣禁售的減肥藥，卻謊稱是台灣製造促進代謝的健康食品，再以一粒100元的暴利轉售，讓台灣消費者承受心血管疾病與憂鬱等副作用的危險，台中市警局刑警大隊科技偵查組循線查扣1萬多粒禁藥，這對無良夫妻宣稱，適用效果好，才會投入這個行業，不知道是有嚴重副作用的禁藥。
科偵組發現，台灣近期在臉書、Line等網路通路中，湧現許多不明藥品販售資訊，科偵組調查後發現，網路上熱銷的藥物如「粉桃女神」，又名「小粉」、「小桃」，與禁售的知名減肥藥「諾美婷」（Reductil），含有相同禁藥成分「西布曲明」（Sibutramine）。
依衛福部的公告，諾美婷曾風行一時，在台曾創下一年224萬粒銷售量，卻有增加心血管疾病的風險，可能產生心律不整、過度興奮、迷失、傷心、激動等憂鬱心理症狀，甚至有人衍生自殺念頭，2010年被衛福部勒令禁售，不料，卻有不肖商人在中國，用上述禁藥的成分，重新包裝成「粉桃女神」。
台中地檢署檢察官柯學航於本月11日指揮科偵隊，於新竹縣竹東鎮一處民宅內，逮捕涉案劉姓（34歲、高職肄業）與陳姓（32歲、高職畢業）夫妻，陳女宣稱，她生產後增胖，丈夫拿給她吃，試用後發現效果好，才會與丈夫一起經營販售，他們學歷不高，沒有藥師執照。
科偵組調查顯示，這對無良夫妻透過「微信」，聯繫中國的賣家，以每粒30元新台幣價格，從淘寶網買入，再以每粒100元台幣販售，每一罐30粒，成本900元，這對夫妻賣3000元台幣，賣一罐獲利2100元，販售，去年至今不到1年，已經賣出500罐，利潤達105萬元。
檢警還發現，這對夫妻明知是中國生產的藥物，卻謊稱是台灣製的健康食品，成分是螺旋藻、蘋果醋精華、膳食纖維、草本精華等，更惡劣的是，透過網路行銷，還安排「見證者」吹噓有效，堪稱是買中國製禁藥，毒害台灣消費者，全案依違反藥事法法辦。
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標題：無良夫妻網購中國禁藥 謊稱台製健康食品轉手賺3倍
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