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海倫清桃重獲自由 樂喊「終於可以離婚了」！

2017-01-17  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃的18年無性婚姻，在昨日上午劃下休止符，隨後前夫戴發奎還因撕毀離婚協議書被捕。海倫清桃的經紀人透露，海倫清桃離婚前，有事先告知公司，手續辦妥後，還很開心打來跟公司說，終於可以離婚了。

綜合媒體報導，海倫清桃和前夫戴發奎，昨已完成簽字離婚，讓人眼花撩亂的「海戴人生」戲碼，暫時落幕。經紀人受訪時表示，海倫清桃下定決心要離婚，所以答應前夫條件，分毫不取，目前身上僅剩幾千塊，但「至少她有得到自由，把婚離掉」。

針對海倫清桃近日風波不斷，形象全毀，經紀人坦言，短期內不會替她接任何通告，但會再與她溝通，看要如何包裝，更感嘆、心疼海倫清桃被前夫講的如此不堪，但「不管怎樣曾經是夫婦，一夜夫妻百日恩，就互相祝福吧」。

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  • 海倫清桃昨與戴發奎簽字離婚。（資料照，記者陳逸寬攝）

    海倫清桃昨與戴發奎簽字離婚。（資料照，記者陳逸寬攝）

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