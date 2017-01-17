年關近 埔里員警、志工關懷弱勢老人 加強反詐騙

2017-01-17 14:47

〔記者佟振國／南投報導〕快過年了，南投縣埔里分局員警及警察志工主動關懷轄區弱勢家庭，贈送多項民生用品，由於年關將近，也是詐騙案發生高峰，員警特別加強獨居高齡長輩的反詐騙宣導，避免成為歹徒犯案目標。

埔里分局警察志工隊成軍近10年，除了做警察的最佳後盾，也熱心公益，透過員警案件偵辦或戶口訪查，了解需要關懷的弱勢對象，由志工、員警、警察共同發起成立的「慈警會」，固定捐贈白米等物資。

年關將近，今天埔里派出所員警與志工也前往慰問中低收入戶、獨居老人，贈送白米、泡麵、肉鬆及肉品。

有鑑於年關將近也是詐騙案高峰，歹徒常鎖定鮮少接觸社會資訊的長輩進行犯案，埔里分局偵查隊也透過家戶關懷，加強長者的反詐騙宣導，告知長輩常見的「冒充假檢察官」、「假綁架案」、「假冒親友」等詐騙手法，若接獲來路不明的電話、信件，要求提供帳號等個資或進行匯款，必須特別當心，可撥打「165」反詐騙專線，或向當地派出所求助。