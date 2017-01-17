難道屏東也有921地震！ 通緝犯冒名應訊露餡

2017-01-17 14:53

〔記者楊政郡／台中報導〕說謊不打草稿！許姓酒駕通緝犯，逃亡期間暗中背孰與自己樣貌幾分神似的林姓同事個資來應付，但警察問他為何沒帶證件，他說因921地震證件遺失至今未補辦，可是他報出來個資卻是屏東人，難道屏東也有921地震，警方質疑帶回警所指紋比對全露餡，移送台中地檢署歸案。

中市一分局西區所所長林清波，15日凌晨在民生路，發現某男子鬼鬼祟祟，好像正在打量停路旁小客車，主動上前盤查。男子自稱林某某，詳細背出身分證字號、住址，警方拿出人臉辨識系統查詢，確實相似度頗高，但員警發現耳朵部分，好像有大有小，照片中林某耳多顯然小多了。

面對警方質疑，他不斷辯稱警方搞錯了，還解釋稱證件在921地震後遺失，至今未補辦，自己是受災戶，家人都死光了。可是林所長發現他是屏東人，卻也遇到921地震，難道屏東也有921地震！加上王員以人臉辨識系統比對，以經不太相信，決定帶回所，透過指紋再次比對，才發現是通緝犯許某。

許男（50歲）說，他平時四處打零工維生，去年11月間因酒後駕車未到案而遭到通緝，他自認多次觸法，被逮後勢必入監執行，而工地內有位林姓同事的外表和年紀都跟自己相仿，才冒用同事名字。