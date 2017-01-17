最熟悉的陌生人？家裡3C被偷 犯人竟是....
2017-01-17 14:34
〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住美濃的包姓婦人，日前返家後發現家中手機、平板電腦等3C產品不翼而飛，包婦報警求助後，警方循線查出，包婦女兒同班同學的媽媽涉有重嫌，警方上門時，涉案的劉婦見無法抵賴，乖乖交出偷來的東西，也讓員警大嘆，兩個小朋友以後不曉得怎麼相處。
警方指出，包婦和劉婦的女兒是同班同學，兩人因住得近，從小就玩在一起，還時常到對方家裡作客，家長之間來往也很頻繁，沒想到劉婦因熟悉包家家門口鑰匙藏放何處，竟生出歹念，趁包家人不在時，悄悄跑去偷東西。
包姓婦人向警方說，家中手機及平板數台等3C產品、衣服及鞋子被偷後，有人見到劉婦從自己住家中搬出幾盒大型紙箱，懷疑她涉嫌偷東西，但礙於兩家情面不方便前往質問，只好請警方幫忙揪賊。
警方獲報後，研判包家附近治安狀況平穩，且也沒有毒品或慣竊出沒，因此鎖定劉婦涉有重嫌，當員警前往劉家調查時，劉婦自己先心虛，說不出家中放大紙箱的用途為何，最後只好坦承犯案，還乖乖交出偷來的東西，被警方依竊盜罪嫌函送法辦。
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