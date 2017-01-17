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疑為失智症所苦 九旬老翁跳樓輕生

2017-01-17  14:31

〔記者王冠仁／台北報導〕96歲唐姓老翁患有失智症，他生活起居雖然有女兒照料，但經常為病所苦，近日更因一名好友去世沒能見到最後一面，鬱鬱寡歡。

老翁今天中午12點左右從台北市國興路住家2樓墜落1樓遮雨棚，被附近鄰居發現報警。當救護人員抵達時，老翁身體多處骨折、到院前失去呼吸心跳，儘管救護人員將他緊急送醫但仍不治。

警方事後勘驗現場，沒發現外力入侵跡象，還在老翁房內發現一封遺書，初步研判老翁是跳樓自殺。老翁遺書用毛筆書寫，字跡潦草，遺書中透漏「自己不可能做出那種行為」、「如果有那就是病態，要血洗」，顯示頻為失智症所苦。

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