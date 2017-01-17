送反向傘給友人做業績 結果侵權GG了

2017-01-17 14:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名賓士汽車（Mercedes-Benz）業務，去年至彭姓友人位於新北市的製造工廠參觀，對於反向傘產品相當感興趣，彭男大方表示可以免費提供業務友人印有賓士商標圖樣的反向傘，讓對方可以送給客戶，之後便向中國工廠下單製作536支印有賓士商標圖案的反向傘，去年5月反向傘進口報關被查獲扣押，被依違反商標法送辦，因彭男與賓士汽車達成和解，新北地檢署今予彭男緩起訴處分，彭男得上繳國庫3萬元並接受3小時法治教育。

檢方開庭時，彭男供稱，他說要送印有賓士商標圖樣的反向傘給業務友人，因對方當下說「好」，他才向中國工廠下訂單；但其業務友人堅決否認兩人曾談及此事。

檢方認為，賓士汽車不可能授權商標給一般業務員使用，認定彭男仿冒商標犯嫌，但因事後彭男與賓士汽車達成和解，賓士汽車要求彭男只要不去領那批仿冒的反向傘，願給彭男機會。檢察官審酌彭男無前科，犯後態度良好，因此予其緩起訴處分。