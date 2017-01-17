9歲女童成「性奴」 狼繼父起訴
2017-01-17 13:56
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名9歲女童，媽媽改嫁後她跟著投靠繼父，從國小1年級起遭繼父伸狼爪，女童指控，曾有一次哥哥在房間打電動，繼父拉著她蓋棉被，在被子下逼她幫忙打手槍，桃園地檢署檢察官偵結依加重強制性交、猥褻罪嫌起訴這名狼繼父。
女童遭繼父性侵之事，2個哥哥都曾親眼目睹，哥哥出庭作證稱，曾2次目睹繼父喝醉酒後壓在妹妹身上，看得出來那不是玩，妹妹當時才小學1、2年級，他覺得繼父這樣很奇怪，也曾跟媽媽透露；他證稱，有一次跟弟弟在房間打電動，繼父把妹妹拉上床蓋上被子，聽到妹妹喊：「不要用我！」繼父甚至曾把他跟弟弟趕出房門，只聽到妹妹驚聲大叫：「不要弄我！」
女童指控，繼父在她1、2年級時會拉她一起洗澡，當她的面裸露下體，舔她的「那邊」，媽媽知道後曾氣得追打繼父；女童指證歷歷，女童媽媽及哥哥出庭作證，男子也坦承對女童伸狼爪，檢方偵結依加重強制性交、猥褻罪嫌將他起訴。
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