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內輪差釀禍 老翁慘遭聯結車輾斃

2017-01-17  13:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕49歲卓姓男子今駕駛聯結車行經新竹市區，疑因內輪差，聯結車右側車身將騎機車的70歲吳姓老翁捲入，吳翁連人帶車遭輾，機車卡在聯結車底，警方、救護人員到場將他救起，急救仍告不治。

今天中午有民眾報案，指牛埔東路有1名男子被壓在車底，新竹市消防局立即派遣人車趕往現場，老翁獲救時腹部臟器因擠壓外露，已無生命跡象。

警方指出，吳翁因腹部重創宣告不治，聯結車卓姓駕駛向警方供稱，他開車行經牛埔東路，準備右轉至牛埔南路時並未發現機車，就發生碰撞。

警方指出，卓男與吳翁酒測值皆為○，初步研判，吳翁騎機車與聯結車同向，卻未注意內輪差，將機車駛入聯結車右側車身死角，導致右轉的聯結車未察覺而出事。警方將調閱路口監視器釐清事發經過，全案訊後依業務過失致死罪嫌送辦。

警方說，大型車輛在轉彎時，內側後輪也會向內偏移，偏移軌跡與前輪行進軌跡間的差距就是內輪差，車輛體積越大，內輪差就越大，機車若再內輪差範圍內，很容易遭碰撞，呼籲用路人駕駛交通工具時，應盡量與大貨車、聯結車等大型車輛保持距離，以免憾事發生。

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  • 49歲卓姓男子今駕駛聯結車行經新竹市區，疑似內輪差，聯結車右側車身將騎機車的70歲吳姓老翁捲入，吳翁連人帶車遭輾，機車卡在聯結車底。（記者王駿杰翻攝）

    49歲卓姓男子今駕駛聯結車行經新竹市區，疑似內輪差，聯結車右側車身將騎機車的70歲吳姓老翁捲入，吳翁連人帶車遭輾，機車卡在聯結車底。（記者王駿杰翻攝）

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