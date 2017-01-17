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警官自拍賀年卡 銀行貼稱好用

仁武警分局幹部拱手向民眾拜年。（記者黃旭磊翻攝）

2017-01-17  13:49

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市仁武警分局自製賀年卡，貼臉書讓民眾下載，銀行商家業者反應好用。

仁武警分局長李金龍發想，過年前找來幹部、派出所所長一字排開，於分局前拱手向民眾拜年，拍照後印上報案專線電話110、反詐騙諮詢165及婦幼保護專線113，分送轄區銀行、商家，業者反應，「當門神應景，實用」。

李金龍說，感恩轄區民眾關心、鼓勵與支持，讓過去一年治安平順，期許未來一年民眾安心生活，各行各業都有發展，警方會更努力維護民眾安全。

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  • 警官自拍賀年卡，業者反應實用。（記者黃旭磊翻攝）

    警官自拍賀年卡，業者反應實用。（記者黃旭磊翻攝）

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