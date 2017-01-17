老賊真遜！ 被任職僅5天的菜鳥警察逮捕
〔記者張瑞楨／台中報導〕真遜！台中市前科累累的郭姓男子，本月14日騎機車搶婦人皮包，任職5天還在實務訓練的菜鳥警察王柏智，與女友尾隨他約10分鐘之久，他卻絲毫沒有察覺，王員利用他停下機車時，衝上前壓制逮捕，他被嚇得無法言語，老賊栽在菜鳥警察手中，他用台語說「堵到了，算我衰」，昨天（16日）依搶奪等罪嫌法辦。
台中市警局第二分局育才所調查，20歲的賴小姐，本月14日深夜10時許，獨自走在北區錦平街上，突一名騎機車男子，從後方搶走她的手提包後，裡面有1000多元現金與證件，之後沿錦平街右轉中華路逃逸，賴女受到驚嚇，翌日傍晚5時許，才到育才所報案。
育才所受理報案後，立即調閱監視器，查出搶匪作案機車的車牌號碼，也得知他經常出沒於北屯區軍功路附近，通令中市警察加強查緝，當時在休假中員警王柏智得知消息，他又住在軍功路附近，自認不能置身事外，遂與女友一起騎機車找人，他還叫女朋友載著，讓他方便通報警力支援。
王員與女友繞了幾分鐘，就遇到64歲騎機車的郭嫌，王員尾隨他約10分鐘，暗中通報警力支援，趁他停下機車時，趕緊衝上前壓制，此時，支援的警力也馳抵，郭嫌嚇得不敢造次，乖乖被逮捕，他被捕時間，是賴女報案後20多分鐘。
警方發現郭嫌作案的機車，是失竊的贓車，郭嫌卻大言不慚說，別人偷了他的自行車，他才會偷別人的機車代步，警方發現，郭嫌前科累累，年輕時就有觸法入獄，堪稱是老江湖、老賊，被菜鳥警察逮捕，他說：「堵到了（遇到了），算我衰（自認倒霉）」，警方將他於昨天（16日），先依竊盜、搶奪罪嫌法辦，再清查他是否另涉刑案。
王員是104年公務人員特種考試錄取的行政警察，本月11日才分派到育才派出所，正接受實務訓練（時間6個月），他任事積極，個性開朗樂觀，還是超馬的好手，堪稱是陽光男孩。所長張世杰對他的表現相當讚許。
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標題：老賊真遜！ 被任職僅5天的菜鳥警察逮捕
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