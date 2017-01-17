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踩在古蹟上拍婚紗照 恐涉5年以下有期徒刑

2017-01-17  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕台南市定古蹟、原日本勸業銀行台南支店（現為台灣土地銀行台南分行）已有80年歷史，昨日出現一對新人拍攝婚紗照，攝影師竟讓新郎新娘一起站上南向牆面窗櫺，等於踩在古蹟上拍照，婚攝公司隨後已出面道歉。而這種行為有可能觸法，若情節嚴重恐被判處6個月以上，5年以下有期徒刑。

據《TVBS》報導，台南市文化局員工指出，《文化資產保存法》對於毀損古蹟的相關規定中，6個月以上的刑責是無法易科罰金的，也就是只有入獄而沒有繳罰金的選擇，因此呼籲民眾要多加注意。

在該處古蹟附近的民眾認為拍照是可以，但不要破壞本體；連小學生都認為，參訪古蹟最重要的事就是不要去損壞，不過也是有路人指出，偶爾還是會看到有民眾爬到古蹟上，完全沒在意建築物背後的歷史。

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  • 攝影師讓新人們站在古蹟的窗櫺拍照。（圖擷自台南諸事會社））

    攝影師讓新人們站在古蹟的窗櫺拍照。（圖擷自台南諸事會社））

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