男搭捷運手肘碰到她 竟變全武行互告
2017-01-17 13:10
簡女搭捷運途中，不滿被何男以手肘碰觸，氣得拿出手機蒐證，何男將她的手機撥掉，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。圖中人物與本新聞無關。（資料照）
〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是某台北市議員助理的簡姓女子，去年10月搭捷運時，自認遭站在她身旁的何姓男子，以手肘碰觸她的方式性騷擾，她當時拿手機朝何男臉部蒐證，卻被何男撥掉手機，氣得她怒毆何男，反遭何男壓制在地回擊，事後雙方持驗傷單互控傷害及公然侮辱等罪；台北地檢署考量雙方和解不成，今天依傷害罪將2人起訴。
去年10月初某日下午，簡女搭捷運板南線從市政府站往忠孝敦化站途中，不滿被站在她身旁的何男以手肘碰觸，氣得拿出手機拍錄蒐證，此舉反而激怒何男，自認無辜的何男將她的手機撥掉，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。
檢方調查，簡女拿手機向何男蒐證時，何男反嗆她：「也不照照鏡子」，並撥掉她的手機；簡女不滿手機被何男撥掉，怒朝何男臉部揮拳，何男也不甘示弱，將簡女壓制在地痛毆反擊，直到站務人員及旅客合力將兩人拉開，事態才沒擴大。
雙方驗傷後，臉部、肩膀及手部均多處挫傷，互控傷害及公然侮辱，簡女另針對手機毀損一事加告何男毀損；簡女稱何男的左手肘碰到她的右手；何男則否認碰觸到簡女，指當時他站在走道上，以左手拉拉環，身體及手部並未碰觸到簡女。
檢方發現當時接近下班時間，搭車人潮眾多，不排除雙方是不慎擠壓碰觸，考量雙方互控傷害部分未達成和解，所以將2人起訴；公然侮辱部分，屬雙方衝突時的情緒性言語，認定2人均無犯意；簡女手機毀損部分，因只有螢幕保護貼的一小角擦損，手機本身並無損壞，認定何男被控毀損的罪證不足；至於性騷擾部分，簡女未提告。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- NBA》歐登想挽回感情 「湯普森跟哈登只是卡黛珊的床伴」
- 類流感門診 春節增80診次
- 新年開運擺飾 雞利好兆頭
- 停經仍有罹癌風險 別忘定期抹片檢查
- 《自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中
- 習近平訪瑞士 藏人示威喊藏獨
- 〈美味教室〉無辣不歡啊
- 與男性愛娃娃「趴趴趴」 性愛作家：畢生難忘的經驗
- MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 強烈冷氣團一直來 吳德榮：20、23日各一波
- 建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
- 樂賞人文美學 江明賢墨彩展
- 中市貝拉婚紗停業 消保官協調信用卡機構退款
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 《華視春節節目》 82歲林沖上台一條龍 一代女皇展聲威
- NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐
- 跨區勞軍拚總統？ 柯文哲：想太多了！
- 泛中資股禁現增？ 證期局消毒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Upgrade of the nation’s fleet of F-16 jets begins
- 2017電玩展 鈊象將展出9款
- 培訓慢飛天使職能 二手用品募集
- 歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定
- 11件遊覽車滅火器不合格 東南、鳳凰上榜
- 全國客家藝文競賽 苗縣12年奪冠
- 金雞報喜 春節花卉盡在台北花市
- 雪莉豪放女上身 拒當乖乖牌
- 國光劇團春季公演「不能說的祕密」
- 威剛去年每股稅前獲利7.5元
- 新北首座半開放式動物舍啟用 提升毛寶貝居住品質
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 特首戰開打 中國准港兩司長辭職
- NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士
- 《自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 藍質疑重機開道人民買單 外交部：未負擔任何費用
- 鏗鏘集》義和團的智商不高
- 因應一例一休 彰縣垃圾車大改點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男搭捷運手肘碰到她 竟變全武行互告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分