男搭捷運手肘碰到她 竟變全武行互告

簡女搭捷運途中，不滿被何男以手肘碰觸，氣得拿出手機蒐證，何男將她的手機撥掉，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。圖中人物與本新聞無關。（資料照）

2017-01-17 13:10

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是某台北市議員助理的簡姓女子，去年10月搭捷運時，自認遭站在她身旁的何姓男子，以手肘碰觸她的方式性騷擾，她當時拿手機朝何男臉部蒐證，卻被何男撥掉手機，氣得她怒毆何男，反遭何男壓制在地回擊，事後雙方持驗傷單互控傷害及公然侮辱等罪；台北地檢署考量雙方和解不成，今天依傷害罪將2人起訴。

去年10月初某日下午，簡女搭捷運板南線從市政府站往忠孝敦化站途中，不滿被站在她身旁的何男以手肘碰觸，氣得拿出手機拍錄蒐證，此舉反而激怒何男，自認無辜的何男將她的手機撥掉，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。

檢方調查，簡女拿手機向何男蒐證時，何男反嗆她：「也不照照鏡子」，並撥掉她的手機；簡女不滿手機被何男撥掉，怒朝何男臉部揮拳，何男也不甘示弱，將簡女壓制在地痛毆反擊，直到站務人員及旅客合力將兩人拉開，事態才沒擴大。

雙方驗傷後，臉部、肩膀及手部均多處挫傷，互控傷害及公然侮辱，簡女另針對手機毀損一事加告何男毀損；簡女稱何男的左手肘碰到她的右手；何男則否認碰觸到簡女，指當時他站在走道上，以左手拉拉環，身體及手部並未碰觸到簡女。

檢方發現當時接近下班時間，搭車人潮眾多，不排除雙方是不慎擠壓碰觸，考量雙方互控傷害部分未達成和解，所以將2人起訴；公然侮辱部分，屬雙方衝突時的情緒性言語，認定2人均無犯意；簡女手機毀損部分，因只有螢幕保護貼的一小角擦損，手機本身並無損壞，認定何男被控毀損的罪證不足；至於性騷擾部分，簡女未提告。