萬華8旬老翁墜樓 命危送醫急救

2017-01-17 13:02

〔記者王冠仁／台北報導〕今天中午12點左右，台北市萬華區國興路發生一起墜樓意外，一名年約80多歲的老翁由2樓墜落到1樓遮雨棚，他因年紀大，墜落後失去呼吸心跳。救護人員獲報後將他緊急送醫，目前正在急救當中。警方目前也正在釐清老翁身分與墜樓原因。